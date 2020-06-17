Polisin ‘dur’ ihtarına uymadı, plaka değiştirirken yakalandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde trafik polislerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan ve ekipleri de peşine takan araç sürücüsü, sanayi sitesinde plaka değiştirirken yakalandı.

Trafik ekiplerince sahibinin Trafik Büro Amirliğine zayi başvurusu yaparak iptal ettirdiği plaka ile yakalanan sürücünün, yeni plakası da bagajda ele geçirildi. Sürücü belgesi de bulunmayan sürücüye toplamda 8 bin 890 TL para cezası uygulandı.

Uygulama yapan Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan, trafik ekipleri başta olmak üzere polis ekiplerini peşine takan 41 ADA 492 plakalı otomobil, Manavgat Sanayi Sitesi girişinde plaka değiştirirken trafik ekiplerine yakalandı. Ekipler araca ulaştığında üzerinde asıl plakası olan 07 AKM 917 nolu plakayı buldu. Aracın başında bulunan Mustafa Görkem de aracı kendisinin kullanmadığını iddia ederken, mobese ve güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından aracı kullanan kişinin Mustafa Görkem olduğu, şahsın aracı plaka değiştirmek için sanayi sitesine getirdiği tespit edildi.

Trafik ekipleri Görkem’e sürücü belgesiz araç kullanmak suçundan 2 bin 473, polisin ‘dur’ ikazına uymamaktan 288 TL ve sahte plakayla araç kullanmak suçundan 6 bin 129 TL olmak üzere, toplam 8 bin 890 TL para cezası uygulandı. Ayrıca araç sahibine de sürücü belgesi olmayan kişiye araç vermek suçundan 2 bin 473 TL para cezası yazıldı.