Polisin ‘dur’ ihtarına neden uymadığı kaçarken yaptığı kazayla ortaya çıktı
Malatya'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü kaza yaptı. Yaya olarak kaçmaya çalışan sürücü yakalanırken, araçta yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi.
Saat 16.15 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Kiltepe Mahallesi Babuktu Köprüsü mevkiinde uygulama yapan Yunus Timlerini fark eden bir otomobilin sürücüsü geri manevra yaparak kaçmaya çalıştı. Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaçış sırasında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) direğine çarparak kaza yaptı. Kazada sonrası yaya olarak kaçmaya çalışan sürücü polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada uyuşturucu haplar ele geçirilirken, sürücünün ehliyetinin ise bulunmadığı tespit edildi.