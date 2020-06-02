Polisimizi azgın azınlığa yedirtmeyiz!

Hasan Eğrigöz Ankara

Pandemi sürecinde 65 yaş ve üstü vatandaşlarının mağduriyet yaşamaması amacıyla yoğun çaba sarf eden Türk polisi, son günlerde azgın güruh tarafından hedef gösterilmeye başlandı. STK temsilcileri, “PKK yandaşlarına, Türkiye düşmanlarına polislerimizi yedirmeyeceğiz” dediler.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Kovid-19) salgını ülkemizde de görünmesinin ardından devlet millet el ele verilen başarılı mücadelesinin yanı sıra ihtiyaç sahiplerinin, sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlarının mağduriyet yaşamaması amacıyla yoğun çaba sarf eden Türk polisi, son günlerde azgın güruh tarafından hedef gösterilmeye başlandı.

Milletin yanında kim varsa hedef alıyorlar

Polisin, millete, milletin iradesine kastedenlerin en büyük düşmanı olduğunu ve o yüzden devlet düşmanları tarafından hedef alındığını ifade eden Bağımsız Ülkücüler Platformu Başkanı Adnan Baran, şunları dile getirdi: “Son 15 yıl içerisinde polisin halkla, devletle bütünleştiğini görüyoruz. Özellikle vesayet sistemi varken polisle halkın arasında bir mesafe vardı. 15 Temmuz gecesi polis, bu milletin evladı olduğunu, bu milletin polisi olduğunu kanıtladı. Verdiği mücadeleyle, verdiği şehitlerle. Şimdi onların özellikle polisi hedef göstermeleri, polisin ne kadar milletin yanında olduğunu, milletin değerlerine ne kadar önem verdiğini gösterir. Buna paralel olarak da o kafa polise o kadar uzak oluyorlar. Gezi olaylarında ortalığı yakıp yıkanlar, Türk polisinden korktuğu için şu anda öyle bir kalkışma yapamıyor. Bir darbe kalkışmasında darbeciler için en büyük tehlikenin polis olduğunu anladılar artık ve polisi yıpratmak, itibarsızlaştırmak istiyorlar. Zaten bu milletin, bu devletin yanında duran kim varsa, hangi kurum varsa o azgın azınlığın hedefinde. Geçtiğimiz gün Bursa ve Diyarbakır’da yaşanan olaylar da bunun bir yansımasıdır.”

Evladın babasına yapmadığını yapıyor

Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Yavuz da, şu değerlendirmede bulundu:

“Polisin yaşlıları sırtına aldığını, işi olmadığı halde ihtiyaçlarını karşıladığını bizzat ben gördüm. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulandığı zamanlarda, gerek emniyet teşkilatımız, gerek köy korucularımız, gerek jandarma yanı devletimizin tüm güvenlik güçleri ihtiyaç sahiplerine işleri olmadığı halde yardım edebilmek için seferber oldu. Bu zor süreçte neredeyse bir evladın babasına yapmayacağını, polisimiz, askerimiz, korucularımız vatandaşlarımıza yaptı. Biz içerdeyken, polislerimiz sürekli dışarıdaydı. Bizim çocuklarımız yetim kalmasın diye, onların çocukları yetim kalıyor. Polis düşmanı gerçekten var. Özellikle HDP yandaşlarının düşmanlığı açık ve nettir. Ama biz vatanseverler olarak HDP yandaşlarına, Türkiye düşmanlarına polislerimizi yedirmeyeceğiz. Her platformda polislerimize, güvenlik güçlerimize destek olacağız, olmalıyız. Onlara sahip çıkacağız.”