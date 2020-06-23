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Yerel

Polisi pişman etti... Maske takmayan Urfalı kadın gündem oldu

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde polis, maske takmadan dolaşan bir kadını uyardı. Polisi çileden çıkaran kadının verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-23 12:21:00 -

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerisiyle birçok ilde valilikler, maske takma zorunluluğu getirdi. Maskesiz sokağa çıkanlar ve belirtilen önlemleri ihlal edenler hakkında, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacağı açıklanmıştı.

Maske takma zorunluluğunun olduğu illerden biri de Şanlıurfa olduğu halde, maskesiz dolaşan insanlar da gözlerden kaçmıyor.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde polis, maskesiz dolaşan bir kadını uyardı. Kadın ise polisi, tabiri caizse konuşması ve tepkisiyle çileden çıkarttı.

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Yorumlar

dursun

bu avradın kocasına acıdım evde neler çekiyordur ALLAH bilir bu çeneyle hala yaşayabildiğine göre adamda ye hz. Eyup a.s sabrı var veya adam sağır. kabahat poliste hemen ağzını bantlayıp kodese atacaktıki aklı başına gelsin cadalozun.
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az bile demişsin
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