Polisi pişman etti... Maske takmayan Urfalı kadın gündem oldu
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde polis, maske takmadan dolaşan bir kadını uyardı. Polisi çileden çıkaran kadının verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerisiyle birçok ilde valilikler, maske takma zorunluluğu getirdi. Maskesiz sokağa çıkanlar ve belirtilen önlemleri ihlal edenler hakkında, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacağı açıklanmıştı.
Maske takma zorunluluğunun olduğu illerden biri de Şanlıurfa olduğu halde, maskesiz dolaşan insanlar da gözlerden kaçmıyor.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde polis, maskesiz dolaşan bir kadını uyardı. Kadın ise polisi, tabiri caizse konuşması ve tepkisiyle çileden çıkarttı.