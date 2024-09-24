Polisi öldüren caninin adliyeye götürüldüğü anlar

19 yaşındaki sanık Yunus Emre Geçit, İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'nde tutuklandı.

Anadolu Ajansı'na göre zanlının 26 suçtan kaydı bulunuyor.

Olayın güvenlik kamerası görüntülerinde, zanlının bir polisin silahını aldığı ve varilin arkasına saklanan Yılmaz’a doğru ateş ettiği görülüyor.

Yılmaz da bu arada ateşe karşılık veriyor ancak bir anda hareketsiz kalıyor.

Emniyetten yapılan açıklamada Şeyda Yılmaz'ın hastanede öldüğü aktarıldı.

Olaya müdahale eden diğer polis memurunun da hastanede tedavisinin devam ettiği açıklandı.

Olay yerinden kaçan zanlı da yaralı bir şekilde yakalandı.

Zanlının annesinin de olay sırasında yaralandığı aktarıldı.

Sözcü televizyonu, zanlının annesi tarafından ihbar edildikten sonra polisin olay yerine geldiğini bildirdi.

"Yirmi altı sabıka kaydı olan bu kişi, her seferinde yakalanmış fakat ıslah olmamış, şimdi de bir polis memurumuzu yaralayıp, bir polisimizi şehit etti" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı'na göre zanlı Geçit'in 'kasten yaralama', 'gasp' 'cinsel taciz', 'yağma' ve 'mala zarar verme' gibi suçlardan kaydı var.