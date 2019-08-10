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Polisi karşısında gören dilenciden ilginç hareketler

Adana'da trafik ışıklarında duran araçların sürücülerinden para isteyerek, dilencilik yapan bedensel engelli bir erkek, polisleri görünce üzerindekileri çıkarıdı.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:15
Polisi karşısında gören dilenciden ilginç hareketler

Adana Merkez Seyhan ilçesi Hacı Sabancı Bulvarı üzerindeki trafik ışıklarında duran sürücüler,  kendilerinden para isteyen 45 yaşlarındaki kişiyi polise ihbar etti. Bunun üzerine bölgeye, polis ekipleri sevk edildi. Sol bacağı diz altından kesik olan dilenci, polisi görünce küfür ederek, soyunmaya başladı.

Rahat durmayınca kelepçelendi

Çevredekilerin getirdiği örtüyle üzeri kapatılan dilenci, polis otosuna bindirildi. Ancak kapıyı açıp, indi. Üzerindeki örtü arkadan bağlanan dilenci, taşkınlık yapmayı sürdürünce kelepçelendi. Zabıta ekipleri beklenirken, çevredekileri rahatsız etmeye devam eden dilenci, polis otosuyla olay yerinden uzaklaştırıldı. 

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:15
  1. Hacı Sabancı Bulvarı
  2. Adana
  3. Adana dilenci

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