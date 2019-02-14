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Polisi ısıran HDP'li hakkında soruşturma

Dün kadın polis memurunun kolunu ısıran HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz hakkında "görevi yaptırmamak için direnme" ve "basit kasten yaralama" suçlarından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

14 Şubat 2019 Perşembe 10:01
Polisi ısıran HDP'li hakkında soruşturma

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, izinsiz yürüyüş sırasında kadın polis memurunun kolunu ısıran HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz hakkında "görevi yaptırmamak için direnme" ve "basit kasten yaralama" suçlarından soruşturma başlattı.

Polisi ısırdı

Dün Van'da HDP'li Leyla Güven'e destek amacıyla yürüyüş yapan Saliha Aydeniz, bir polis memurunun kolunu ısırmıştı. Olayın ardından kadın polis memuru, 10 gün iş göremez raporu almak zorunda kalmıştı.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 10:01
  1. Van
  2. Diyarbakır
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • AliAli38 dk önce
    Dişlerini gorunce kemirgen bir tip,ısırır
  • ali uysalali uysal49 dk önce
    Şehirlerde bu pitbulları serbes bırakırlarsa olacağı bu
  • bitlisbitlis51 dk önce
    allah haşa yaradığın varlık hakkında güzelçirkin yok ama bu pkk lı terörist milletvekili kadını fareden domuzdan aşağı bir suret yaratın gece çocuklarım görse bu yaratık dan korkar bu insan değil cehennem de ki tipi bu acil devlet belediyesi hayvan bakım bu kadına ağızlık taksın mikropluşerefsiz polisimizide karantinaya alsınlar lütfen zincirsiz salmayın
  • ŞahinŞahin52 dk önce
     KÖPEĞİAĞIZLIK TAKIN ŞEREFSİZ PKK LIYA EĞER TAKILMAZSA BİZ TAKARIZ...
  • CanCan57 dk önce
    Ne kadar daha teröristlere maaş vereceğiz

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