Polisi ısıran HDP'li hakkında soruşturma Dün kadın polis memurunun kolunu ısıran HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz hakkında "görevi yaptırmamak için direnme" ve "basit kasten yaralama" suçlarından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, izinsiz yürüyüş sırasında kadın polis memurunun kolunu ısıran HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz hakkında "görevi yaptırmamak için direnme" ve "basit kasten yaralama" suçlarından soruşturma başlattı. Polisi ısırdı Dün Van'da HDP'li Leyla Güven'e destek amacıyla yürüyüş yapan Saliha Aydeniz, bir polis memurunun kolunu ısırmıştı. Olayın ardından kadın polis memuru, 10 gün iş göremez raporu almak zorunda kalmıştı.

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