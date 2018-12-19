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Polisi görünce kaçmaya çalışan cezaevi firarisi enselendi

Kuşadası'nda polisin hareketlerinden şüphelendiğini fark ederek kaçmaya çalışan cezaevi firarisi, kıskıvrak yakalandı.

19 Aralık 2018 Çarşamba 15:11
Polisi görünce kaçmaya çalışan cezaevi firarisi enselendi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, polisi görünce kaçmaya çalışan cezaevi firarisi C.D. (36), yakalandı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen C.D. tutuklandı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün saat 06.30 sıralarında, Kadınlar Denizi Mahallesi Adamarin evleri çevresinde hareketlerinden şüphelendiği C.D.'yi takibe aldı. Polisi fark edince kaçmaya çalışan C.D. yakalandı. C.D.'nin yapılan üst aramasında 1 adet 9 mm tabanca, 16 mermi ve bir miktar metafetamin ele geçirildi. Yapılan araştırmada C.D.'nin, hırsızlık ve uyuşturucu kullanma suçundan girdiği cezaevinden firar ettiği anlaşıldı. Ayrıca hırsızlık, sahte banka veya kredi kartı üretme gibi 11 ayrı suçtan daha arandığı belirlendi. Sorgusunun ardından dün akşam adliyeye sevk edilen C.D. tutuklandı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 15:11
  1. Polisi görünce kaçmaya çalışan cezaevi firarisi enselendi
  2. Aydın
  3. Kuşadası
  4. Cezaevi firarisi

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