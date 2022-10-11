Polisi de yeniden yapılandıracağız

Oğuzhan Gültekin Ankara

Kapatma davası süren terör örgütünün emir eri HDP, önceki gün terör örgütü PKK’ya yakın kuruluşlarla birlikte başta İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Hakkari, Van ve Mardin olmak üzere birçok ilde ‘Öcalan’a özgürlük yürüyüşleri’ düzenlemeye kalktı. Polisin izin vermediği gösterilerde PKK yandaşları uyarılara rağmen terör yürüyüşüne devam etmek birçok ilde yüzlerce kişi gözaltına alındı.

Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde aralarında HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede, HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, HDP Hakkari İl Başkanı Lokman Özdemir, HDP Yüksekova İlçe Başkanı Soriş Diri’nin de bulunduğu 45 kişilik grup, Cengiz Topel Caddesi üzerinde sloganlar atarak yürümeye başladı. Polis, gruba yasa dışı bir eylem yaptıklarını hatırlattı ve defalarca kez uyardı. Ancak PKK’ya ve elebaşına destek veren grup, güvenlik güçlerini dinlemeyerek mukavemette bulundu.

Kendini yere atan utanmaz, alçıya alıp polis kırdı dedi

Polis müdahalesi üzerine HDP Iğdır Milletvekilli Habip Eksik, kendisini yerlere atıp ‘polis şiddetine maruz kalıyoruz’ yalanları ile algı oluşturmaya çalıştı. Daha sonra hastanede ayağı alçılı fotoğrafını paylaşarak ayağının kırıldığını iddia etti.

Hakkari Valiliği de Eksik’in iddialarına görüntülerle cevap vererek ayağı kırıldığını iddia eden kendini yere attığı görüntüleri paylaştı.

CHP ve TTB’den HDP’ye ve terör yürüyüşüne tam destek

Terör örgütü sözcüsü gibi hareket eden Türk Tabipler Birliği de bu fırsatı kaçırmayarak PKK elebaşı Öcalan'a özgürlük yürüyüşne destek destek açıklaması yaptı. CHP Şemdinli İlçe Başkanı Ethem Karakoç ve kardeşinin Şemdinli Devlet Hastanesi'nde başhekim yardımcısını darp etmesine sessiz kalan TTB, terör destekçisi Eksik'e işkence yapıldığını iddia etti. CHP’nin terör seviciliği ile ön plana çıkan milletvekili Sezgin Tanrıkulu da sosyal medya hesabı üzerinden Eksik’in yerde yattığı videosunu paylaşarak, “Milletvekiline bunu yapan polisin vatandaşa ne yapabileceğini siz düşünün. İşkence, zulüm ve zalimlik bu hükümetin vizyonu” dedi.

Bakanlıktan fazlasını istiyorlar

CHP’nin ‘HDP’ye bakanlık verilebilir’ sözünün sarhoşluğunu yaşamaya devam eden HDP’nin eli kanlı katil Abdullah Öcalan’ın yeğeni Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan zilletin seçimi kazanması halinde polis teşkilatının da yeniden yapılandırılmasında rol oynayacaklarını söyledi. Polis teşkilatını hedef alan Öcalan’ın ifadelerine tepki yağdı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise Eksik’in ayağı alçılı fotoğrafını paylaşarak, bakanlık sözüyle yetinmeyeceklerini ima etti. Buldan, herkesin nefes alabileceği demokratik yeni Türkiye’yi kendilerinin inşa edeceği yorumunu yaptı.

Millet gereken dersi verecektir

Yaşananları Akit’e değerlendiren AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, “Öncelikle Abdullah Öcalan terörist başıdır. Ona verilen her türlü destek de terör olayıdır. Bunlar bu cesareti CHP’den alıyor. Emniyet teşkilatının yapılanmasında rol alacağız söylemi CHP’den destek almadan kurulacak bir cümle değildir. Polis teşkilatımız milletimizin huzur ve güveni için çalışan şerefli bir kurumdur. Bu kuruma leke sürülmesine ne izin veririz ne de bunlara öyle bir fırsat veririz. Emin olsunlar ki hevesleri kursaklarında kalacak. Milletimiz seçimlerde bunlara ve bunların destekçilerine gereken dersi verecektir” dedi.

Hevesini kursağında bırakacağız

Ömer Öcalan’ın skandal ifadelerini tepki gösteren TBMM İdare Amiri Alpay Özalan ise “HDP’nin sözde vekili, polis teşkilatını yeniden yapılandıracağız diyor. CHP ve İyi Parti’nin teröriste ‘terörist’ demeyen bir partiye verdiği sözü görüyor musunuz? Sizin de ortaklarınızın da hevesini kursağında bırakacağız!” dedi.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Emrullah İşler de sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda “HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan; aç tavuk kendini buğday ambarında sanırmış. Kimden ne bakanlık sözü alırsanız alın, akan her damla şehit kanının hesabını size ve destekçilerine mutlaka soracağız!” ifadelerini kullandı.