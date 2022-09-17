Polisi çılgına çeviren görüntü! "Utanmıyor musun" deyip o kişiyi fırçaladı

Antalya'da 15 yaşındaki bir genç, bardağın üzerine düşerek ağır yaralandı. Sırtında derin kesik oluşmasıyla aşırı kan kaybeden gence ilk müdahaleyi ağabeyi yaptı. Yaralı genç canıyla cebelleşirken arkadaşının rahatlığı pes dedirtti. Polis, 'utanmıyor musun' diye fırça attı.

Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, geri dönüşüm maddesi toplayan Hatim Ahmet Azize (15), arkadaşlarıyla birlikte kaldığı 2 katlı müstakil evin giriş katında, iddiaya göre su bardağının üzerine düştü.

Sırt kısmında derin kesik izi oluşan Hatim Ahmet Azize, ağır yaralandı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yerde yüzüstü yatan gence ilk müdahalesini ağabeyi yaptı. Bir an olsun başından ayrılmayan ağabeyi sağlık ekipleri gelinceye kadar bezle kardeşinin sırtına tampon yaptı.

Hiçbir şey olmamış gibi müzik dinledi

Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri müdahalede bulunurken, yaralı gencin hemen yanında koltuğa oturup cep telefonuna taktığı kulaklıkla müzik dinleyen arkadaşı polisin dikkatini çekti.

"Utanmıyor musun"

Polis memuru, “Adam orada can çekişiyor, senin yaptığına bak. Utanmıyor musun” diyerek genci uyardı. Bunun üzerine genç koltuktan kalkıp ayakta beklemeye başladı.

Aşırı kan kaybeden Hatim Ahmet Azize tedavi için özel bir hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.