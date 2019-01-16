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Polisi alarma geçiren zanlının söylediği "pes artık" dedirtti!

Tekirdağ'da kurusıkı tabanca ile havaya rastgele ateş açan ve polis tarafından yakalanan E.C., tabancasını yeni aldığını ve çalışıp çalışmadığını denemek için rastgele ateş açtığını söyledi.

16 Ocak 2019 Çarşamba 12:52
Polisi alarma geçiren zanlının söylediği "pes artık" dedirtti!

Olay, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinin Camiatik Mahallesi'ndeki Kamyon Garajı mevkisinde meydana geldi. Otomobiliyle geldiği garajdaki iş yerleri önünde üzerinde taşıdığı tabancayla havaya rastgele ateş açan E.C., daha sonra ayrıldı. Silahlı bir kişinin rastgele havaya ateş ettiği ihbarı üzerine polis harekete geçti.

Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri üzerlerine çelik yelekler giyip, uzun namlulu silahlarla arama yaptı. Ateş eden kişinin uzaklaştığını belirleyen polis, olay yerinde geniş çaplı incelemede bulundu. Çevredeki görgü tanıklarının bilgisine başvurup, ateş açan kişinin kullandığı otomobilin plakasını saptayan polis, ilçe genelinde geniş kapsamlı operasyon başlattı.

"Denemek için ateş ettim"

Ateş açan E.C., ilçe merkezinde otomobili durdurularak gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada 1 kurusıkı tabanca, tabancaya ait 2 şarjör ile mermiler ele geçirildi. Polis merkezine götürülen E.C.'nin ilk ifadesinde, "Kurusıkı silahı yeni aldım. Çalışıp çalışmadığını denemek için havaya ateş ettim" dediği öğrenildi. E.C., hakkında, 'Genel güvenliği kasten tehlikeye sokma' gerekçesiyle başlatılan soruşturma sürüyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 12:52
  1. Tekirdağ
  2. Malkara
  3. yeni aldığı silah
  4. kurusıkı

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