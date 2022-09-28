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Gündem Polisevi saldırısında CHP'li isim gözaltına alındı
Gündem

Polisevi saldırısında CHP'li isim gözaltına alındı

Mersin'de polisevine yönelik düzenlenen terör saldırısı kapsamında gözaltına alınan 30 kişinin arasında CHP'li Mersin Belediyesi Basın Yayın Başkanı Bedrettin Güneş'in de olduğu tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-28 13:11:00 - 2022-09-28 13:31:04
Polisevi saldırısında CHP'li isim gözaltına alındı

Mersin'de iki kadın terörist tarafından polisevine düzenlenen saldırıda polis memuru Sedat Gezer şehit olmuş, polis memuru Abdulkadir Öztürk de yaralanmıştı.

Teröristler, üzerlerindeki patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu ölmüştü.

Geniş çaplı operasyon başlatıldı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 26 Eylül'deki saldırıyla bağlantılı oldukları iddia edilen zanlıları yakalamaya yönelik çalışma başlatıldı.

30 şüpheliye gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütün propagandasını yaptıkları ve örgütsel bazı faaliyetlere katıldıkları iddiasıyla, 18'i Büyükşehir Belediye personeli olmak üzere 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Belediyenin basın yayın daire başkanı Bedrettin Güneş de gözaltında

Hava destekli, özel harekat polislerinin de katılımıyla yürütülen operasyonda şüphelilerin arasında bulunan, Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Daire Başkanı Bedrettin Güneş'in evine baskın düzenlendi.

Özel harekatın "yat yere" uyarılarıyla yakalanan Bedrettin Güneş de gözaltına alınan isimler arasında yer alıyor.

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