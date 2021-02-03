  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Polise yardım eden esnafı fişlediler
Gündem

Polise yardım eden esnafı fişlediler

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olayları bahane eden bir grup akşam saatlerinde Kadıköy'de taşkınlık yaparken Bahariye Kuruyemiş'in sahibinin bu kişileri polise bildirmesi sonrası görüntüleri çekilip sosyal medyada paylaşılarak hedef gösterildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-03 03:16:00 -
Polise yardım eden esnafı fişlediler

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olayları bahane eden bir grup akşam saatlerinde Kadıköy'de polis araçlarını tekmeledi. Bahariye Kuruyemiş işletmesinin sahibi polise taş atıp kaçan grubu polise bildirdi. Bu görüntüler sosyal medyada paylaşıldı ve birçok hesap Bahariye Kuruyemiş'i ve sahibini hedef gösterdi.

Sosyal medyada dakikalar içinde binlerce tweet!

Sosyal medyada özellikle FETÖ'cü ve PKK destekçisi hesapların polisine destek olan esnafı hedef göstererek konuyu gündeme getirdiği görüldü. Vatandaşların ise işletmenin sahibine büyük destek çıktığı görüldü. Google üzerinde işletmenin puanlarını yükselttiler.

Ekşi Sözlük'te yüzlerce entry girildi: Fişlediler

Türkiye'nin aleyhinde olan her meselede Türkiye'nin karşısında durduğu bilinen ekşisözlük platformu yazarları da Bahariye Kuruyemiş'i ve işletme sahibini fişlediler. Sosyal medyada bu hedef gösterme çabası büyük tepki çekti.

Su satmayan esnafı da linç etmişlerdi

Geçtiğimiz yıl HDP'nin Kadıköy'de düzenlediği yürüyüşte su satmama kararı alan işletme sahibini de fişlemişler ancak vatandaşın büyük desteği sonrası geri adım atmışlardı.

Ayrıca sosyal medyada pek çok kişi, polislere destek veren kişinin Bahariye Kuruyemiş'in işletmecisi değil tek büfe 7 isimli işletmenin sahibi olduğu iddia edildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Elon Musk duyurdu! ‘Bırakıyorum’
Medya

Elon Musk duyurdu! ‘Bırakıyorum’

SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk Twitter’a bir süre ara vereceğini duyurdu.
EDHO hayranlarına kötü haber
Medya

EDHO hayranlarına kötü haber

5 sezonunda yoluna dolu dizgin devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden hayranlarına kötü haber geldi.
Bakan Soylu PKK'nın HDP'ye verdiği talimatı açıkladı
Gündem

Bakan Soylu PKK'nın HDP'ye verdiği talimatı açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, canlı yayında yaptığı açıklamada, PKK elebaşı Cemil Bayık'ın HDP'ye talimat verdiğini söyledi...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay