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Yerel Polise yakalanan kadın ortalığı birbirine kattı
Yerel

Polise yakalanan kadın ortalığı birbirine kattı

Esenyurt'ta kısıtlama saatinde polise yakalanan kadın beddualar ederek kendini yerden yere attı. Hamile olduğunu söyleyen kadının 4 ay önce düşük yaptığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-03-26 11:40:00 - 2021-03-26 11:41:16

Olay, önceki gün gece saatlerinde Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde yaşandı. İddialara göre, polis uygulamada kadın ve adamın olduğu aracı durdurdu. Adam karısının hamile olduğunu ifade ederek hastaneye gittiklerini söyledi. Polisin ambulans talebi üzerine araçla kaçan karı koca ara sokakta yakalandı.

Polis adamı gözaltına almak isterken bu sırada karısı ise yere düşüp baygınlık geçirdi. Bir süre sonra kadın yanındaki arkadaşı olduğu düşünülen kişi tarafından ayağa kaldırıldı.

Uzun süre polise direnen kadın ve adam polise tehdit ve hakarette bulundu. Görüntülerde kadının polise, “İnşallah sizin de başınıza gelsin” dediği de duyuruldu. Kadın bir süre sonra çocuğunun da araçta olduğunu söyleyerek “hastaneye gidiyoruz” dedi.

Polisin yaptığı soruşturma sonrasında iddiaya göre hamile olduğunu söyleyen kadının yaklaşık 4 ay önce düşük yaptığı öğrenildi. Kadına ve adama kısıtlamayı ihlal ettiği için haklarında cezai işlem tutanağı da düzenlendi.

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