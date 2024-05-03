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Gündem 1 Mayıs saldırganları paketlendi! Aralarında sözde fenomen de var
Gündem

1 Mayıs saldırganları paketlendi! Aralarında sözde fenomen de var

Yeniakit Publisher
2024-05-03 12:35:29 - 2024-05-03 12:35:29
1 Mayıs saldırganları paketlendi! Aralarında sözde fenomen de var

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde İstanbul’da Taksim Meydanına çıkmak için Saraçhane Meydanında toplanan ve polislere taşlı sopalı saldırıda ve fiziki müdahalede bulunan 29 şüpheli yakalandı.

1 Mayıs'ta polislere taşlı sopalı saldırıda ve fiziki müdahalede bulunan 29 şüpheli yakalandı. Yakalananların arasında polise saldırıda bulunan sözde fenomen Basel de yer alıyor.

29 ŞÜPHELİ KAÇTIKLARI ADRESLERDE YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından İstanbul'da 1 Mayıs günü taşkınlık çıkaran kişilere yönelik "Gereği Yapıldı -13" operasyonun gerçekleştirildiğini belirterek, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde İstanbul’da Taksim Meydanına çıkmak için Saraçhane Meydanında toplanan ve polislerimize taşlı sopalı saldırıda ve fiziki müdahalede bulunan 29 şüpheli olaydan sonra kaçtıkları adreslerde bugün yakalandı" ifadesini kullandı.

'POLİSLERİMİZE SALDIRANLARI ADALETE TESLİM EDECEĞİZ'

Kamera kayıtları ve yüz tanıma sistemi ile saldırıya karıştığı tespit edilen diğer kişilerinde yakalanmasına yönelik operasyonların devam ettiğine dikkati çeken Bakan Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü provoke etmeye çalışarak, halkımızın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışan kahraman polislerimize saldıranları tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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