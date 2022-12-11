  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

AB, Kosova'daki saldırıları kınadı

Matthew Bryza'dan çarpıcı Türkiye mesajı: ABD hata yapıyor

İçişleri Bakanlığından Ümit Özdağ'ın suikast iddialarına yanıt

Yunan medyası duyurdu: Türkiye'nin F-16'ları alması kaçınılmaz

NASA, konaklama bedeli kararını açıkladı: Uzayda bir gece konaklamanın bedeli binlerce dolar

Başkan Erdoğan'dan "6'lı Masa" açıklaması: Dağılmaları kaçınılmaz

İsrail yıl başından beri kaç Filistinliyi gözaltına aldı? Açıklandı

Ünlü araştırmacıdan Barış Manço iddiası! 'O şarkısı bir mesaj veriyor! Önemli bir duyuruyu yapacakken öldürüldü'

Bakan Bozdağ: Omurgasız ve kukla birini arıyorlar

Son döviz kararı piyasaları ateşledi! Ekonomist Hatice Kolçak dolar tahminini ilan etti: Seçimlere kadar...
Gündem Polise "kafana sıkarım" dedi biber gazını yedi
Gündem

Polise "kafana sıkarım" dedi biber gazını yedi

Alkollü olduğu belirtilen bir kişi, polise "Kafana sıkarım" deyince biber gazı ile müdahale edildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-11 07:52:00 -
Polise "kafana sıkarım" dedi biber gazını yedi

İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Yeşilkent Mahallesi’ndeki Milli Egemenlik Parkı yakınlarında, dün saat 21.30 sıralarında, Fatih Caddesi'nden geçen bir takside tartışma olduğunu gören polis ekibi, aracı durdurdu.

Araçta inen iki kişiden alkollü olduğu belirtilen kişi, taşkınlık yapmaya başladı.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisleri, alkollü kişiyi sakinleştirmeye çalışmasına rağmen sonuç alamadı.

Bir türlü sakinleşmeyen ve polislerden birisine sürekli karşı çıkan adam 'Kafana sıkarım' diye tehditte bulundu.

Çevredekilerden bir kişi tarafından kaydedilen olayda hakarete uğrayan polis, kendisini engellemek isteyen kişi ile alkollü kişiye biber gazı ile müdahale etti.

Arbede sırasında araya giren bir kişi, polisi durdurmak isterken montunu yırttı.

Gözaltına alınan alkollü kişi, çağrılan ambulansı ile Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Polisi tehdit eden Kadir S. ve yanındaki 2 kişinin, gözaltına alındığı öğrenildi.

DHA'nın haberine göre; görgü tanığı Taha Hasan, "Polis takside tartışanları araçtan indirmeye çalıştı. İki kişi indi. Taksici aracı ileri park ederken aralarında tartışma çıktı. Sarhoş olan polisi tehdit etmeye çalıştı.

Çok sabırlıydılar. Sarhoş olan polisi tehdit etmeye ve kafana sıkarım deyince onları ayırmaya çalışan adam polisi durdurmak isterken kolundaki kıyafeti yırttı. Polis diğerinin yanına da giderek onun da gözüne biber gazı sıktı." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23