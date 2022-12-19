Polise hakaret edip tokat yiyen HDP’li il başkanı, PKK’nın dağ kadrosundan çıktı!

Dün İstanbul Kadıköy’de bir grup HDP’li izinsiz bir şekilde toplandı ve terör örgütü PKK için eylem yapmak istedi. Polisin tüm uyarılarına rağmen dağılmayan gruba polisler müdahalede bulundu. Aralarında HDP eski milletvekili ve İstanbul İl Başkanı Ferhat Encü’nün de bulunduğu grup ile polisler arasında arbede çıktı.

POLİSİN SABRINI ZORLADI, TOKATI YEDİ

Polis, kendisine bağırıp hakaretler eden ve talimat veren Encü’ye tokat atarken o anlar kaydedildi.

PKK’NIN KAMPINDA EĞİTİLMİŞ

PKK’nın Cudi’deki kampında yaklaşık bir ay silahlı eğitim gören Ferhat Encü, HDP İstanbul İl Başkanı oldu. Encü daha önce ‘terör propagandası yapmak’ suçundan hapse mahkum edilmiş ve bu nedenle vekilliği düşürülmüştü.

EĞİTİM OLMAZSA VEKİL OLAMAZLAR

Şırnak Başsavcılığı’nın üç yıl önce hazırladığı iddianamede HDP Cizre İlçe Başkanlığı’nda çaycılık yapan D.E.’nin ifadesi de yer almıştı.

D.E. ifadesinde “4 milletvekili, milletvekili olmadan önce PKK’nın Cudi kampına gitti. Burada yaklaşık 20 gün silahlı ve ideoloji eğitimi aldıklarını, eğitimi başarı ile tamamladıklarını, eğitimi yapamazlarsa milletvekili olamayacaklarını bizzat bana söyledi.” demişti.

O dört milletvekilinin Faysal Sarıyıldız, Ferhat Encü, Leyla Birlik ve Aycan İrmez olduğu açıklanmıştı..