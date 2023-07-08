Polise direnene 2.5 yıl, binlercesini öldürene 25 yıl çok!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, teröristbaşı Öcalan güzellemesi yapan muhalif tayfayı eleştirdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Sivas olaylarından dolayı bugün halen cezaevinde olan insanlar var.

Başbağlar için, bugün cezaevinde olan tek kişi bulunmuyor..

Sivas’ın bugün dahi hesabını soracağını sürekli tekrarlayan ve dindar insanlara sopa sallayanlar var..

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Cezaevinde insanlar, Sivas’tan dolayı çile çektiği halde..

Başbağlar’daki katliam için ise, bırakın biz şundan bundan hesap soracağımızı dillendirmeyi.

Başbağlar ile birlikte, onlarca katliamı gerçekleştiren PKK’nın başı Apo için, adamlar bir de “siyasi mahkum” güzellemesi yapıyorlar.

Milliyetçiyim, ülkücüyüm diyen Yeniçağ gazetesi, teröristbaşı Apo için “Siyasi mahkum” güzellemesi yapan Merdan Yanardağ’ın konuşması sebebi ile Tele1’e program durdurma cezası verilmesini eleştirel olarak haberleştiriyor.

Bakıyorsunuz, sosyalist, Karl Marx sempatizanı Birgün gazetesi de, aynı minvalde haber yapıyor.

Milliyetçi geçinen Yeniçağ ile, sosyalist Birgün gazetesi, teröristbaşı Apo’nun siyasi mahkum olarak güzelleştirilmesinde, beraber oluyorlar.

Bize de, “Yazıklar olsun sizlere. Sosyalistinize de. Milliyetçi geçinenize de” demek düşüyor..

İyi parti, Türkiye genelinde on kişiden birisinin oyunu aldı..

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