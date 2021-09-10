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Yerel Polise bıçak çekti, bacağından vuruldu
Yerel

Polise bıçak çekti, bacağından vuruldu

Konya'da polise bıçak çeken şahıs, bacağından vurularak durduruldu. Zanlı, "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-10 09:53:00 -
Polise bıçak çekti, bacağından vuruldu

Konya'nın Meram ilçesi, Aybahçe Mahallesi, Mendil Sokak'ta bıçak çektiği sırada bir polis memuru tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirilen Soner K'nin (28) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan tutuklandı.

Ne oldu?

Meram ilçesi Aybahçe Mahallesi Mendil Sokak'ta 8 Eylül'de, hırsızlık ihbarı alan polis ekipleri, 3 kişinin olay yerinden motosikletle kaçmaya çalıştığını fark etmiş, "dur" ihtarına uymayarak kaçan şüphelilerin bulunduğu motosiklet, kısa bir kovalamacanın ardından durdurulmuştu.

Motosikletten inerek bıçakla bir polis memurunun üzerine yürüyen sürücü Soner K, bacağından vurularak etkisiz hale getirilmişti.

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