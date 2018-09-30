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Polise ateş açmıştı! Karar verildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, bir kontrol noktasında polise ateş ederek kaçan şahıs hakkında karar verildi.

30 Eylül 2018 Pazar 19:31
Polise ateş açmıştı! Karar verildi

Tekirdağ’da durdurulan bir araçta ehliyeti olmayan ve alkolü olan bir kişi arkadaşlarını çağırarak polislere silahla ateş etti.

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetim Büro Amirliği, Atatürk Meydanında trafik uygulaması yaptığı sırada uygulama noktasına gelen 34 CFG 40 plakalı aracı durdurdu. Durdurulan araçta kimlik kontrolü yapılmak istenince araçta bulunan kişinin ehliyetinin olmadığı anlaşıldı. Evrakları eksik olan Ersin K.'nin alkolmetre ile yapılan kontrolde alkollü olduğu da tespit edildi. Ehliyetsiz ve alkollü olan sürücü hakkında işlem yapan ekipler, aracı otoparka çekti. Bunun üzerine Ersin K., telefonla yakınlarını çağırdı. Olay yerine gelen 7- 8 kişilik grup, polislerden aracı almak istedi. Polis ekipleri takviye ekip isterken, kaçan grup arasından bir kişi silahla polislerin üzerine ateş açtı. O anlar ise anbean kameralara yansıdı.

Olayın ardından yapılan araştırmada Ersin K., yakalanarak ifadesi alındı. Ersin K. silahla ateş eden kişinin yeğeni Umut K. olduğunu, havaya ateş ettiğini söyledi. Polis ekipleri Umut K.’yi gözaltına alındı. Umit K. ifadesinin ardından tutuklandı.

Haber Tarihi: 30 Eylül 2018 Pazar 19:31
  1. Tekirdağ
  2. Çorlu

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