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Gündem Polis yoldan geçen motorcuyu çevirdi; öndeki aracı takip dedi İşte o anlar…
Gündem

Polis yoldan geçen motorcuyu çevirdi; öndeki aracı takip dedi İşte o anlar…

Yeniakit Publisher
2023-09-15 11:49:00 - 2023-09-15 11:49:59

Muhtar olduğunu iddia eden şahıs motosiklet sürücüsüyle tartıştı. Motosiklet sürücüsü durumu trafik polisine bildirdi. Yoldan geçen başka bir motosiklet sürücüsünü durduran trafik polisi, muhtarı takip ederek yakaladı.

Muhtar olduğunu iddia eden şahıs motosiklet sürücüsüyle tartıştı. Motosiklet sürücüsü durumu trafik polisine bildirdi. Yoldan geçen başka bir motosiklet sürücüsünü durduran trafik polisi, muhtarı takip ederek yakaladı. O anlar kask kamerasına yansıdı.

Olay, Göztepe’de geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre, motosiklet sürücü ve otomobil sürücüsü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. 34 AK **** plakalı Volkswagen Polo marka gri otomobil sürücüsü muhtar olduğunu belirterek motosiklet sürücüsüne silah gösterdi. Motosiklet sürücüsü durumu trafik polisine bildirdi.

Otomobil sürücü olay yerinden uzaklaşırken polis ise yoldan geçen başka bir motosiklet sürücüsünü durdurarak aracı takip ettirdi. Polis ile Baraj Yolu üzerinde durdurduğu otomobil sürücü arasında ise ufak çaplı tartışma yaşandı. Trafik polisi olay yerine destek ekip istedi. Polisin motosiklet sürücüsüyle birlikte muhtarı kovaladığı anlar kask kamerasına yansıdı.

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