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Aktüel

Polis ve tiyatrocular Kovid-19 tedbirleri için klip hazırladı

Yeniakit Publisher
2020-07-23 13:14:44 -
Polis ve tiyatrocular Kovid-19 tedbirleri için klip hazırladı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, polis ekipleri ve tiyatrocular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine dikkati çekmek amacıyla klip hazırladı.

Gaziantep Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve Çeled Uşaglar Kültür ve Sanat Derneği iş birliğinde, Toplum Destek Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri ve tiyatrocuların rol aldığı kliple salgına karşı farkındalık ve duyarlılığın arttırılması amaçlanıyor.

Özellikle yanlış maske kullanımına dikkat çekilen klipte, Gaziantep şivesiyle konuşan tiyatrocular, maske kullanımının yanı sıra sosyal mesafe ile hijyen kurallarını da işliyor.

Kurum ve kuruluşların sosyal medya hesaplarında paylaştığı klip, vatandaşların da ilgisini çekti.

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