Polis ve şüpheliler arasında kovalamaca!
Polis, Tuzla'da 'Dur' ihtarına uymayan ve araçlarıyla kaçan şüphelileri aracın lastiklerine ateş açarak durdurdu.01 Mart 2019 Cuma 11:00
Tuzla'da polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayan minibüs kaçmaya başladı. Polis tarafından uzun süre kovalanan şüpheliler, Ümraniye'ye vardıklarında havaya ateş açmaya başladı.
Polis zanlıların bulunduğu aracı durdurmak için Muhterem Sokak üzerinde aracın lastiklerine ateş etti. Kaldırıma çarpan araçtaki bir şüpheli yaralandı. Minibüsteki diğer 7 kişi gözaltına alındı.
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