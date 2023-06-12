Polis ve Emniyet Müdürü Ramazan Gezer oradaydı! O ilimize Tam 17 milyon TL gelen kütüphane

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Batman Valiliği İl Özel İdaresi işbirliğiyle Beşiri ilçesinde yapılacak halk kütüphanesi için temel atma töreni düzenlendi. Toplamda 17 milyon 475 bin liraya mal olan ve 220 günde bitmesi planlanan 3 katlı kütüphanede 0-3 yaş çocuk kütüphanesi, 3-6 yaş için çocuk kütüphanesi, bebek emzirme odası, çalışma salonu, kütüphane, araştırma ve okuma bölümü, 2 grup çalışma odası, fuaye salonu, 133 kişilik konferans salonu, idari olarak da çocukların ihtiyacını görecek teknik donanımlı odalar ve idari bölümler yer alacak. Törene Vali Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, İlçe Kaymakamı Mahmut Şener, İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Gezer, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Harun Çetinkaya, Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet İhsan Aslanlı ve İl Özel İdare Sekreteri Abdulkadir Özer katıldı. Vali Canalp, kentte 4 yeni kütüphanenin daha yapılacağını açıkladı.

BATMAN'ın Beşiri ilçesinde 17 milyon 475 bin TL'ye mal olacak halk kütüphanesi için temel atma töreni düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Batman Valiliği İl Özel İdaresi İşbirliğiyle, Beşiri ilçesinde yapılacak halk kütüphanesi için temel atma töreni düzenlendi. Toplamda 17 milyon 475 bin liraya mal olan ve 220 günde bitmesi planlanan 3 katlı kütüphanede 0-3 yaş çocuk kütüphanesi, 3-6 yaş için çocuk kütüphanesi, bebek emzirme odası, çalışma salonu, kütüphane, araştırma ve okuma bölümü, 2 grup çalışma odası, fuaye salonu, 133 kişilik konferans salonu, idari olarak da çocukların ihtiyacını görecek teknik donanımlı odalar ve idari bölümler yer alacak. Törene Vali Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, İlçe Kaymakamı Mahmut Şener, İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Gezer, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Harun Çetinkaya, Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet İhsan Aslanlı ve İl Özel İdare Sekreteri Abdulkadir Özer katıldı.

4 YENİ KÜTÜPHANE DAHA YAPILACAK

Temel atma töreninde konuşan Vali Ekrem Canalp, kentte 4 yeni kütüphanenin daha yapılacağını ifade ederek, 'Eğer bizim evlatlarımız kütüphanelerin önünde sıra bekleyerek ve kütüphanede ders çalışmak için sıra bekleyebiliyorsa bizim yapacağımız şey, o kuyrukları, o sıraları bitirmekti. Bugün Beşiri'de yapmış olduğumuz kütüphanenin bir benzerini yarın Sason'da yapacağız. Önümüzdeki yıl burada yapmış olduğumuz bir benzerini Kozluk'ta inşallah temelini atacağız. Ama yatırımlarımız bunlarla sınırlı kalmayacak. İlçelerin dışında şehir merkezinde de 4 yeni kütüphane daha kuracağız. Amacımız yapacağımız kütüphanelerde sadece kapasiteyi artırmak değil, hem mimarisiyle hem işleyişiyle her tarafa, Türkiye'nin her yerinde temsil kabiliyeti olan binalar yapmaktır. Yapacağımız bu tüm kütüphanelerin tamamı hem ilçelerimizin hem şehirlerimizin görüntüsüne de estetik olarak da değer katacak yapılar olarak inşallah faaliyete geçecek' dedi.(DHA)