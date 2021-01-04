Polis tutanağı ortaya çıktı: “Yeşilköy’deki kanlı arazi çatışması” çok önceden planlanmış

YUSUF KEMALOĞLU / ANKARA

Cezaevinde ölen uyuşturucu kaçakçısı Mehmet Ali Yaprak’ın yeğeni Mehmet Yaprak’ın amcasının yolundan gitmeye devam ettiği ve sürekli asayiş olaylarına karıştığı belirtiliyor.

“Mehmet Turan’ın başka bir olaya ilişkin polise verdiği bir ifadeye ulaştık”

Yeni ortaya çıkan gelişmelere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunan Önder Küçük’ün avukatı İbrahim Ayyıldız, “Kanlı bahçe baskınında bulunan Mehmet Yaprak’ın ortağı Mehmet Turan’ın başka bir olayla ilgili polise verdiği bir ifadeye ulaştık. O ifade, ailesiyle birlikte bahçede zaman geçiren Önder Küçük’e yönelik baskın anının çok daha önceden Mehmet Yaprak ile Mehmet Turan’ın birlikte planlandığı anlaşılıyor.” şeklinde konuştu.

“6 Eylül’de polise verdiği ifade 3 Ekim’deki bahçe baskınının önceden planlandığını ortaya koyuyor”

Avukat İbrahim Ayyıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hürriyet’in çarpıtarak ve gerçekte mağdur olan Önder Küçük’ü hedef göstermesinin arka planına ilişkin yaptığımız araştırmalar bizleri ilginç bilgilere ulaştırdı. Aracının kurşunlanması olayına ilişkin 6 Eylül’de Mehmet Turan polise ifade veriyor. 3 Ekim’de yapılan bahçe baskınını kastederek ifadesinde ‘İleride bu yer yüzünden kan dökülürse bunun sorumlusu siz olursunuz’ şeklinde beyanda bulunmuştur. Bu beyan, Önder Küçük’e ait olan bahçe baskınının çok önceden planlandığı ve gerçekleştirilen silahlı eylemin Önder Küçük’ün üzerine yıkılmaya çalışıldığının açık bir göstergesidir.”

Ne olmuştu?

3 Ekim’de “Yeşilköy’de kanlı bir arazi çatışması” yaşanmış ve bu çatışmada yaralananlar olmuştu. İşadamı Önder Küçük, eşi ve çocuklarıyla bulunduğu sırada kendisine ait bahçesinde mangal yaptığı sırada cezaevinde ölen uyuşturucu kaçakçısı Mehmet Ali Yaprak’ın yeğeni Mehmet Yaprak isimli şahısla birlikte silahlı 7-8 kişilik bir grubun saldırısına uğramıştı. Önder Küçük’e yönelik bu saldırıya ilişkin yargı sürecinin ise devam ettiği öğrenildi.