Yaşam Polis son anda yetişti! Bir türlü akıllanmıyorlar
Polis son anda yetişti! Bir türlü akıllanmıyorlar

Yapılan onca uyarıya rağmen vatandaşlar yine dolandırıcıların hedefi oldu. “Savcıyım” diyerek vatandaşı tuzağa düşürmek isteyen şüpheliler, polisin hızlı müdahalesiyle amacına ulaşamadı.

Tüm uyarılara rağmen rağmen senaryolar tekrar ediyor. Bu kez dolandıcılar Siirt'te iş başındaydı. Olay, sabah saatlerinde kent merkezinde meydana geldi. H.V.’yi telefonla arayan ve kendilerini ‘savcı’ olarak tanıtan dolandırıcılar, kimlik ve banka bilgilerinin ele geçirildiğini öne sürerek H.V.’den, verdikleri hesaba 1 milyon lira yatırmasını istedi.

Yakınları polise ihbar etti

H.V., evinde biriktirdiği altınları bozdurmak için dışarı çıktı. Yakınlarının durumu fark edip polise haber vermesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, H.V.'nin altınlarını bozdurabileceğini değerlendirip kuyumculara eşkal bilgilerini iletti. Kısa sürede Aydınlar Caddesi’ndeki kuyumcu dükkanının önünde H.V.’ye ulaşan polis, altınlarını bozdurmasını engelleyip dolandırıcılığı engelledi. Polisin müdahalesi, çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı.

