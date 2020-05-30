Polis sireninden korkan çocuğa ekiplerden doğum günü sürprizi
Koronavirüsle mücadele kapsamında, alınan son karar öncesinde uygulanan 20 yaş altına sokağa çıkma kısıtlaması sırasında polis aracının sireninden korkup evine kaçan 5 yaşındaki çocuğa, ekipler tarafından bayramın ikinci günü doğum günü olduğu gerekçesiyle sürpriz bir ziyaret gerçekleştirildi.
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 0-20 yaş arası için sokağa çıkma kısıtlama uygulaması hayata geçirilmişti. Kısıtlama uygulaması başarılı bir şekilde uygulansa da evde canları sıkılan miniklerden dışarıya çıkanlar olmuş ve kısıtlamanın denetimini sağlayan polis ekipleri tarafından uyarılmışlardı.
Sosyal medyada dolanan videoda ise, sokağa çıkma kısıtlaması süresinde sokağa gelen polis aracının sireninden korkup evine kaçan miniğe, ailesinin ricası üzerine gelen ekiplerden sürpriz bir ziyaret yapılıyor.
Doğum gününe denk gelen Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde gerçekleşen ziyarette ekipler, Miraç isimli miniğe öğütler verirken, 5 yaşındaki Miraç da verilen öğütlere uyacağını söylüyor. Ardından ekipler, minik Miraç ve ailesiyle birlikte doğum günü pastasını kesiyor.