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Polis şaştı kaldı! Kek kutusundan bakın ne çıktı

İstanbul'da operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, kek kutusuna gizlenmiş 7 bin paket kaçak sigara ele geçirdi.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 15:36
Polis şaştı kaldı! Kek kutusundan bakın ne çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sigara ve tütün mamullerinin kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, bir kargo şirketi aracılığıyla başka illere kaçak sigara gönderileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, 17 Ağustos'ta Bağcılar'daki kargo şirketine düzenlediği operasyonda kek kutuları içerisine gizlenmiş 7 bin paket kaçak sigara ele geçirdi. Sigaraları kargoya veren 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilere adli işlem yapıldı.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2018 Çarşamba 15:36
  1. İstanbul
  2. kaçak sigara

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