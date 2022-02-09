Polis şark görev süresi ne kadar? Şark görevini bitirenler eski çalıştığı kadroya atanacak mı?

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü, personelden gelen talepler ve görüşler üzerine il ve ilçelerin görev sürelerini yeniden ele aldı. Uzun süredir devam eden çalışmalar sonunda, polislere yönelik illerin ve ilçelerin görev sürelerini yeniden düzenleyen yönetmelik değişikliğinde sona gelindi.

Kimler şark görevini yapmış sayılacak?

İkinci şark görevini yapmakta olan polis memurları, görev süresi 2 yıl olan birimler haricinde, yeni düzenlenen sürelerden 1 yıl eksik görev yapması durumunda şark görevini tamamlamış sayılacak. Ancak emniyet müdürü ve emniyet amiri rütbesindeki personel bu uygulamaya dahil edilmeyecek. Bu düzenlemeyle yaklaşık 7 bin 500 polis, şark görevini tamamlamış olacak.

Şark görevini bitiren polisler eski çalıştığı kadroya atanacak mı?

Şark görevini bitiren polim memurları, talep etmesi halinde daha önce çalıştığı kadroya tekrar atanması için değerlendirmeye alınacak. Bunun yanı sıra şark görevinden muafiyet ve nüfusa kayıtlı olduğu yere atanma hakkından yararlanan şehit ve gazi yakınları bu haktan yararlanmaya devam edecek. Aynı zamanda mevzuat sebebiyle bu haklardan yararlanamayan şehit ve gazi yakınları da bu kapsama dahil edilecek.