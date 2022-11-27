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Dünya Polis polise silah çekti! O anlar kamerada
Dünya

Polis polise silah çekti! O anlar kamerada

Brezilya'da iki polis arasındaki sebebi bilinmeyen tartışmada, polislerden birisi silah çekerek meslektaşının kafasına dayadı. O anlar çevredeki bir kişinin amatör kamerası ile kayıt altına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-11-27 16:51:00 - 2022-11-27 16:57:30

Brezilya'da bir polisin görevi başındaki meslektaşına silah çektiği anlar amatör kamera ile kaydedildi.

Görüntüde iki polis arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktığı anlar yer aldı. Giderek şiddetlenen tartışmanın sonunda polislerden biri diğerine silah çekti.

Görüntüler Brezilya'da günün en çok konuşulanlarından oldu.

Silahı çeken polis memurunun yaşanan olayın ardından görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

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