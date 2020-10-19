Polis Özel Harekat, TÜRKSAT ve TBMM’yi bombalayan pilot, ‘hiç uçmadım’ dedi

Darbe gecesi 25 pilot F-16 savaş uçağı kullandı, bunlardan 11'i bombardımana katıldı. Pilotlardan 2'si İstanbul üzerinde alçak uçuş yaparken 2 pilot ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağını takip etti. Diğer 10 pilot ise Ankara üzerinde alçak uçuş yaptı.



77 kişiyi şehit ettiler



Darbecilerin savaş uçaklarıyla düzenlediği saldırılarda 68 vatandaş şehit oldu, Akıncı Üssü ve civarındaki bütün eylemlerde şehit olanların sayısı ise 77 oldu. Ayrıca 222 vatandaş yaralandı, 96 vatandaşın malı ile çok sayıda kamu kurumu zarar gördü.



Bilirkişi raporlarına yansıyan ve dava dosyasına da giren telsiz-telefon kayıtları da darbeci pilotların yaptığı katliamı ve acımasızlıklarını gözler önüne serdi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince devam eden 475 sanıklı davada darbeci pilotların, ‘Anayasal düzeni ihlale teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet dışında, katıldıkları her bir ölüm ve yaralamalardan da cezalandırılmaları istenirken darbe gecesi Polis Özel Harekat, TÜRKSAT ve TBMM'yi bombalayan pilotlardan eski yüzbaşı Hüseyin Türk, uçaktaki arıza nedeniyle hiç uçmadığını ileri sürdü. Türk, mahkemedeki savunmasında bilirkişi raporları ve telsiz kayıtlarını da kabul etmedi. Hüseyin Türk'ün Polis Özel Harekat Başkanlığını vurarak 44 polisi şehit eden eski pilot yüzbaşı Uğur Uzunoğlu'nun kullandığı uçağın ikinci pilotu olarak görev yaptığı ortaya çıkmıştı. Özel harekatı bombaladıktan sonra Akıncı Üssü'ne dönen Türk, ikinci kez havalanıp, ‘Aslan-6’ kodunu kullanarak TÜRKSAT'a 4 MK-82 bombası attı. Türk, saat 03.24'te de TBMM'ye de iki bomba attı.



Külliye yakınında 15 kişiyi şehit eden de hüç uçmamış



TBMM'yi bombalayan pilotlardan eski yarbay Hasan Hüsnü Balıkçı da savunmasında, "Maalesef TBMM'yi bombaladım" şeklindeki ilk ifadelerini kabul etmedi. Kalkıştan hemen sonra bilgisayar sisteminin arızalandığını öne süren Balıkçı, inişe geçtiklerini savundu.



Balıkçı, telsiz konuşmaları ile uçuşa ilişkin bilirkişi raporlarını da kabul etmedi.



Darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınındaki kavşak ve otoparka 2 bomba atarak 15 kişinin şehadetine sebep olduğu belirlenen eski üsteğmen Müslim Macit de o gece uçmadığını iddia etti.



Macit'in, 16 Temmuz günü saat 06.19'da "Aslan-6" kodunu kullanan 93-0671 kuyruk numaralı F-16 ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınındaki köprülü kavşağa ve Külliye yakınındaki otoparka iki MK-82 bombası attığı, bombalama sonucunda 15 kişiyi şehit ettiği, 7 kişiyi yaraladığı ve 2 kişinin de malına zarar verdiği ortaya çıkmıştı.



Ortak inkar taktiği



Darbe girişimi gecesi Ankara Emniyet Müdürlüğünü bombaladığı tespit edilen eski pilot üsteğmen Mehmet Yurdakul da savcılıktaki, bombalamaya katıldığına dair itirafını mahkemede inkar etti. İlhami Aygül ile aynı uçakta uçtuklarını aktaran Yurdakul, emniyet binasına 2 adet GBU-10 bombası attığını itiraf etmişti.

Olay Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi de bombalanmış, 7 kişi şehit olmuş, 5 kişi yaralanmıştı. Bombalayan uçakta pilotlar Mehmet Çetin Kaplan ile Ertan Koral vardı. Kaplan, ilk sorgusunda sessiz kalırken Koral, “Havada iki saat kaldıktan sonra Kaplan bombayı attı" demişti. Koral da mahkemede bombalama yapmadıklarını savundu.