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Polis Özel Harekat timleri Suriye'ye gönderildi

Batı illerinden Kilis'e gönderilen Polis Özel Harekat timleri Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'ye gönderildi.

23 Ekim 2019 Çarşamba 13:39
Polis Özel Harekat timleri Suriye'ye gönderildi

Türkiye'nin dört bir tarafından gelen Polis Özel Harekat timleri, Suriye'ye uğurlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, Özel Harekat Daire Başkanı Selami Türker'in konuşmasına yer verildi.

Bölgeye uğurlandılar

Türker, konuşmasında, tarihi şan ve şerefle yazılmış bir birimin mensupları olduklarını belirtti. Videoda, konuşmanın ardından yemin eden Özel Harekat polislerinin bölgeye uğurlanışı yer aldı.

"bir dostuna dostsun ama düşmana bir felaket"

Paylaşımda, "Sen ki savaşın kartalı, barışın güvercini, bu uğurda döktün kanını, verdin son nefesini, Hamza'nın mirasçısı, Ali'nin Zülfikarı, bir dostuna dostsun ama düşmana bir felaket, er meydanında kahraman teksin Özel Harekat." ifadelerine yer verildi.

Özel Harekat polislerinin uğurlanması töreninde, Özel Harekat Daire Başkan Yardımcısı Abdullah Dündar ile Kilis İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut da hazır bulundu.

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 13:39
  1. Kilis
  2. Özel Harekat Daire Başkanı Selami Türker
  3. polis özel harekat

YORUM YAZ

  • adem boraadem bora17 sa önce
    resim eski arsivlikmi ? hani gücel resimse neden Türkiyenin üretttigi tüm nato testleinden gecmis olan piyade silahimizi kullanmiyorlar ?
  • Hasanali koseHasanali kose18 sa önce
    Allahu Teala sizleri vr butun emniyet güclerimizi askerlerimizi korusun muhafaza eylesin domuz aviniz mubarek olsun
  • MülayimMülayim18 sa önce
    Rabbim yar ve yardımcıları olsun. Ayaklarına taş değdirmesin. Kafirin teröristin tuzağından silahından korusun.

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