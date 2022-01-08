Uzun zamandır merakla beklenen 3600 ek gösterge konusunda tarih verildi. Bu sebeple 3600 ek gösterge çıkması durumunda kimin maaşının ne kadar artacağı merak ediliyor.

Polis, öğretmen, hemşire, imam maaşları ne kadar artacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, CNN Türk'te açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, "3600 toplu sözleşme maddesi haline getirildi. Bir önceki seçimde Sayın Cumhurbaşkanımız gündeme getireceğini söylemişti. Artık söylem olmaktan çıkardık. Geri dönüşü yok artık. Kanun hükmündedir. Bakanlık içinde çalışmalarımızı yaptık. Esas düzenlemeyi 3600 ek gösterge emekliliklerinde yapıyor. Yıllar içinde daha da artan farklılaşma var. Bakanlık içinde çalışma tamamlandı bitti. Sendikalarımızla müzakere edeceğiz. Kamunun diğer kuruluşlarıyla onlarla müzakere edeceğiz. Meclis'e ilk 6 ay içinde en geç Mayıs-Haziran'da intikal ettiririz. Bu yıl içinde tamamlanacak” dedi.

3600 ek gösterge ile polis, hemşire, öğretmen ve din görevlilerinin maaşlarına düzenleme yapılacak. Maaşlar meslek gruplarına göre farklılık göstermeyecek. Öğretmen, polis ve din görevlilerinin maaşlarına yüzde 22, hemşire ile yükseköğretim mezunu olmayan din görevlilerin maaşlarına yüzde 25 zam yapılması bekleniyor.

3600 ek gösterge ile emekli maaşları da etkilenecek. Ek göstergesi 2200 olan Emekli Sandığı’na tabi 25 yıl hizmeti bulunan bir memurun ek göstergesinin 3600’e yükseltilmesi sonucunda 3 bin 765 lira olan emekli aylığı 4 bin 723 liraya çıkacak. 30 yıl hizmeti bulunan memurun ise 4 bin 16 lira olan emekli maaşı 5 bin 38 liraya yükselebilecek.

Ek göstergesi 3000 ve 25 yıl hizmeti olan bir memurun ek göstergesinin 3600’e yükseltilmesi ile 3 bin 873 lira olan emekli aylığı 4 bin 723 liraya çıkacak. 30 yıl hizmeti bulunan memurun ise 4 bin 132 lira olan emekli maaşı 5 bin 38 TL olması hesaplanıyor. Kara sonrası 4300 lira aylık alan bir öğretmen ve polisin geliri ise 5250 lira olacak.