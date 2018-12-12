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Polis müşteri gibi aralarına sızdı...

Ankara'da polis, müşteri gibi davranarak fuhuş operasyonu düzenledi. Operasyonda, ahlaksızlık yapan 5'i kadın 13 kişi gözaltına alındı.

12 Aralık 2018 Çarşamba 09:06
Polis müşteri gibi aralarına sızdı...

Ankara'da polisin müşteri gibi davranarak düzenlediği fuhuş operasyonunda 5'i kadın 13 kişi gözaltına alındı.

Kızılay Mithatpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir binada "masajsalonu" adı altında fuhuş yaptırıldığı ihbarını alan Ankara Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri operasyon için düğmeye bastı.

Müşteri gibi sızdı

Söz konusu masaj salonuna "müşteri" gibi giren polis ekiplerine, iş yeri çalışanları fuhuş için pazarlık teklifinde bulunarak odalara davet etti.

13 ahlaksız gözaltında

Bunun üzerine polis kimliklerini gösteren ekipler içeride bulunan 5'i kadın 13 kişiyi gözaltına aldı.

Masaj yapıldığı iddia edilen odalarda arama yapan polis ekipleri, çok sayıda sapkın ürüne de delil niteliği taşıdığı için el koydu.

Gözaltına alınan şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğine götürüldü.

Diğerleri için de düğmeye basıldı

Fuhuş operasyonuna yönelik soruşturmayı derinleştiren ekiplerin kadınlara fuhuş yaptırdığı iddia edilen diğer şüpheliler hakkında da çalışma başlattığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 09:06
  1. Ankara
  2. fuhuş
  3. operasyon
  4. masaj salonu

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