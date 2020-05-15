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Polis motosiklet sürücülerini uyardı

Nizip’te polis ekipleri artan hırsızlık olaylarına karşı motosiklet sahipleri ile sürücüleri uyardı.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 10:05:43 -
Polis motosiklet sürücülerini uyardı

Nizip’te polis ekipleri artan hırsızlık olaylarına karşı motosiklet sahipleri ile sürücüleri uyardı.


Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, son zamanlarda artan motosiklet hırsızlığına karşı bilgilendirici çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda motosiklet sürücülerine broşür dağıtıldı, araçların güvenle saklaması konusunda bilgilendirme yapıldı. Polis ekipleri vatandaşları uyararak, ’Motosikletinizi gelişigüzel yerlere park etmeyin. Sadece motosikletin boyun kilidi ile yetinmeyip asma kilit ile başka bir yere sabitleyin. Mümkün mertebe sokak yerine evin bahçesine veya garaj gibi yerlerde park edin" ifadelerini kullandı

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