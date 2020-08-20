Polis merkezinde kendini patlatacaktı! DAEŞ'li terörist hakkında sıcak gelişme

Bursa-İnegöl'de yapılan operasyonda bombalı eylem hazırlığındayken enselenen DAEŞ'li terörist ve bağlantıları hakkında sıcak bir gelişme yaşandı.

Canlı bomba olan terörist ve 4 bağlantısı, sorgularının tamamlanmasından sonra adliyeye sevk edildi. Teröristin incelenen cep telefonundan çıkan bomba hazırlarken çekilmiş görüntüleri, ele geçirilen düzenekler ve canlı bomba yelekleri de delil olarak savcılığa ulaştırıldı.

Tutuklandı

DAEŞ'li canlı bomba M.A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken beraberindeki 4 kişi ise sınır dışı edildi.

Temmuz ve Ağustos aylarında İnegöl'de 5 mobilya imalathanesinin kundaklanmasından yola çıkan Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 gün boyunca 2 kilometrelik bir alanda bulunan güvenlik kameralarını taradı.

Kameralarda kırmızı bisikletli bir şahsın yangın bölgesinden uzaklaştığını tespit eden ekipler yaptıkları incelemeler sonucu eşkalini belirlediği M.A.'yı teknik takibe aldı. DAEŞ'li terörist, İnegöl'de saklandığı evinde ekipler tarafından enselendi.

Kundakladığı yerlerin güvenlik kameralarının önünde verdiği pozlardan şüphelenen ekipler, şüpheli M.A.'nın çektiği fotoğrafları, terör örgütü DAEŞ'e Telegram üzerinden gönderdiğini belirledi.

Ardından teröristin evinde arama gerçekleştiren ekipler çekyatın bazası altında bulunan astara saklanmış bir şekilde, patlayıcı madde, canlı bomba yeleği, güçlendirmede kullanılacak olan saçma ve çiviler ile barut ele geçirdi. Terörist daha sonra geniş güvenlik önlemleri altında Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Bursa'da yakayı ele veren terörist M.A. karakoldaki ifadesinde korkunç bir itirafta bulunmuştu. Terörist M.A, terör örgütü DAEŞ'ten aldığı talimat ile 5 iş yeri yaktığını itiraf ederek, yaktığı iş yerlerinin cep telefonuyla görüntüsünü alıp örgüte gönderdiğini söyledi. Terörist, asıl amacının ise eylem yapmak olduğunu, hedefinin bir polis merkezine girip kendini patlatmak olduğunu fakat yakalandığını belirtmişti.

Skandal sözler: "Metropollerde eylemler imkansız hale geldi, iş yerleri ve ormanlık alanları yakmak bizim için değerli"

Ayrıca zanlı M.A.'nın terör örgütleri PKK ve DAEŞ üzerinde yapılan baskılar sonucunda metropol şehirlerde eylem planlamanın imkansız hale geldiğini, bu nedenle iş yerlerini ve ormanlık alanları ateşe vermelerinin onlar için değerli olduğunu söylediği bildirildi.