Polis memurunun o anları Türkiye gündemine oturdu! Vatandaşlar çileden çıktı

Bugün İstanbul'da yağan sağanak yağmur bir kez daha Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığının sorgulanmasına neden oldu. İstanbul'un dört bir yanında ana arterler yine göle döndü.

İBB'ye bağlı birimler ortalıkta görünmezken araç trafiğini olumsuz etkileyen su birikintisinin önünde bent oluşturan mazgallardaki pislikleri temizlemek ise trafik polisine kaldı.

Vatandaş da haklı olarak sordu. "Mazgalı polis temizliyorsa, İBB ne iş yapıyor?" Cevap ise trafiğe tescil edilmemiş araçla Adalarda şov...

İstanbul'daki sağanak yağmurda rögar kapağını bir trafik polisi kendi elleriyle temizlemeye çalıştı. Sosyal medyada yer alan bu görüntü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin geldiği noktanın ne olduğuna dair yorumları da beraberinde getirdi.

Polis memuru elleriyle temziledi

İstanbul genelinde gün boyunca etkili olan sağanak yağış yer yer sele neden oldu. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde Pendik'te bir trafik polisinin caddeyi dolduran suyun tahliye olması eliyle mazgalı temizlediği görüldü.

Bir vatandaşın kaydettiği o dakikalarda polisin uzun süre yağış altında mazgalın önündeki engelleri temizlemesi dikkatleri İBB'nin üzerine çekti.

İşte gelen o tepkilerden bazıları: