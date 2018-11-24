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Polis memuru silahıyla kendini vurdu

Samsun'da görev yapan bir polis memuru, beylik tabancasıyla kendini vurarak intihar etmek istedi.

24 Kasım 2018 Cumartesi 21:08
Polis memuru silahıyla kendini vurdu

Samsun’un Bafra ilçesinde polis memuru beylik tabancasıyla intihar girişimde bulundu.

Olay, Emirefendi Mahallesi Emniyet Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü lojmanında kalan Bölge Trafikte görevli polis memuru Enes G. (26) aksam saatlerinde evde beylik tabancasını kafasına dayayarak tetiğe bastı. Silah sesini duyan İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli memurlar eve girdiklerinde polis memurunu yerde kanlar içinde yatarken buldu. Olay yerine çağrılan 112 Acil sağlık ekiplerince Bafra’da özel bir hastaneye kaldırılan polis memuru burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesine sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 21:08
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