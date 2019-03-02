Polis memuru polis aracına çarptı! Yaralılar var Afyonkarahisar'da bir polis memurunun kullandığı otomobil, kavşakta duran polis aracıyla çarpıştı. Kazada 3 polis memuru yaralandı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 polis memuru yaralandı. Polis memuruAhmet Özmen'in kullandığı 34 BYA 33 plakalı otomobil, Sandıklı Kaplıca Kavşağı'nda, 03 A 5979 plakalı polis aracıyla çarpıştı. Hayati tehlikeleri bulunmuyor Kazada, polis memurları Ahmet Yasak ve Furkan Akay ile Ahmet Özmen yaralandı. Sağlık ekiplerince Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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