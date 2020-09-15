Polis memuru için meslektaşları telsizden plazma bağışı istedi
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da yoğun bakımda tedavi gören polis memuru için meslektaşları telsizden plazma bağışı çağrısı yaptı.
Emniyet ekipleri Polis Meslek Yüksekokulunda görevli meslektaşları için seferber oldu.
Yakalandığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Afyonkarahisar Devlet Hastanesi yoğun bakımında tedavi gören polis memuru için 0 RH pozitif plazma ihtiyacı ortaya çıkınca meslektaşları harekete geçti.
İl Emniyet Müdürlüğü haber merkezinden telsizle yapılan anonsta, polis memurlarına bağış çağrısı yapıldı.