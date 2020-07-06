Aralık ayında Çin’de ortaya çıkan koronavirüs kısa sürede tüm dünyaya yayıldı. Ülkemizde ilk vaka 10 Mart’ta tespit edildi. İlk vakanın tespitinin ardından sosyal mesafenin korunmasının güç olduğu alanlarda maske kullanımı zorunlu hale getirildi. Vaka sayıları doğrultusunda pek çok ilde maske takma zorunluluğu buluyor. Bazı şehirlerimizde ise toplu taşıma ve alışveriş alanlarında maske takma zorunluluğu bulunuyor. Maske takmayan vatandaşlar ise maske takmayana cezayı kimin keseceğini merak ediyor.

Polis maske takmayanlara ceza kesebilir mi?

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği talimat doğrultusunda, maske takma zorunluluğuna uymayanlara 22 Haziran’dan itibaren 900 lira ceza kesiliyor. Vatandaşlar maske cezasının kimler tarafından verildiğini de merak ediyor. Polis maske takmayan vatandaşlara ceza kesme hakkına sahip.