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Polis maske cezası kesebilir mi? Emniyetten kritik açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü, 'Koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ceza kesemez' haberlerine ilişkin 'Bu ve benzeri konularda polisin tutanak düzenleme yetkisi vardır. Bundan böyle de bu yetkisini kullanacaktır' açıklamasını yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-07-06 17:39:00 -
Polis maske cezası kesebilir mi? Emniyetten kritik açıklama

'Koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ceza kesemez' haberlerine ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. EGM'den yapılan açıklamada, ' Bu ve benzeri konularda polisin tutanak düzenleme yetkisi vardır. Bundan böyle de bu yetkisini kullanacaktır' denildi.

EGM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Tüm Dünya’da olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılmasını engellemek amacıyla yetkili ve sorumlu makamlar tarafından bazı tedbirler alınmaktadır. Alınan bu tedbirlere aykırı davrananlar hakkında da mevzuata göre yetkililer tarafından idari yaptırımlar uygulanmaktadır.

Bazı vatandaşlarımız kendilerine uygulanan idari yaptırımların iptali yönünde yargı mercilerine başvurmuş ve yetkili mahkemelerce de bir kısım iptal kararları verilmiştir. Bu bağlamda 04 Temmuz 2020 tarihinde bazı basın yayın organlarında “Koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ceza kesemez” başlıklı haberler yer almış ve aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

5326 sayılı Kabahatler Kanununun 22. Maddesinde sayılan “Kabahat dolayısıyla idarî yaptırım kararı vermeye ilgili kanunda açıkça gösterilen idarî kurul, makam veya kamu görevlileri yetkilidir.” hükmü ile 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 294. Maddesinde sayılan “Bu Kanunda yazılı olan idarî para cezaları mahallî mülkî amir tarafından verilir.” Hükmü doğrultusunda Koronavirüs’ün (Covid-19) Türkiye’de yayılmasını engellemek amacıyla alınan tedbirlere aykırı davrananlara idari yaptırım uygulanması hususunda mahkeme tarafından iptal edilen habere konu karar incelendiğinde; idari yaptırım karar tutanağının mülki amire onaylatılması sonrasında kişiye tebliğ edilmesi gerekirken, tutanağın mülki amire onaylatılmadan ilgiliye tebliğ edilerek, teslim edildiği ve bu şekilde mahkemeye taşındığı anlaşılmıştır. Bu tür usül eksikliklerinin yapılmaması konusunda tüm personel uyarılmıştır.

Yapılan bu usul olarak yanlış işlem münferit bir işlem olup bağlayıcılık yönünden usule uygun diğer işlemleri kapsamamaktadır. Bu ve benzeri konularda polisin tutanak düzenleme yetkisi vardır. Bundan böyle de bu yetkisini kullanacaktır.

Türk Polis Teşkilatımız Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yürüttüğü çalışmalarını yasal görev sınırları içerisindeki yetki ve sorumluluklarına bağlı kalarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edecektir.

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Yorumlar

oflu baba

MASKE TAKMAYIP USTUNE BIRDE KABADAYILIK YAPAN INSANLARIN CIVILI SOPAYLA DOVULMESI TARAFTARIYIM DUN BOBREK TASI ICIN HASTAHANEYE YATTIM KORONA VIRUS HASTASININ NEFES ALIRKEN CIKARDIGI HIRILTILARI VE CARESIZCE OLUMU YASLI GOZLERLE HEM KENDISININ HEMDE YAKINLARININ BEKLEDIGINI GORDUM NE HIRILTILARI NEDE AGLAMALARI GOZUMUN ONUNDEN GITMIYOR ALLAH KIMSENIN BASINA VERMESIN MASKE TAKMAYANI LUTFEN CIVILI SOPAYLA DOVUN SONUNA KADAR HAKLISINIZ POLIS BEYLER
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serdar

eğer bu cezalar şu ana kadar böyle kesildiyse,geçerliliği olacakmı?
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