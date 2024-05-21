Polis makas atan sürücüye gereğini yaptı!
Erzurum'da aracıyla makas atan ve trafiktekilerin canını tehlikeye atan sürücüye ceza kesildi.
Erzurum Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından “Gereği Yapıldı” başlığıyla yaptığı paylaşımda makas atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye ceza kesti. Yapılan açıklamada, “17.05.2024 günü 09.12'de KGYS kameraları üzerinden yapılan trafik denetimlerinde 25AK535 plakalı aracın Çat yolu atlama kuleleri civarında makas atmak suretiyle trafiği tehlikeye düşürdüğü tespit edilmesi üzerine aracın tescil plakasına KTK 46/2-g maddesi gereğince 6439 TL para cezası uygulanmıştır" denildi.