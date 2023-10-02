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Dünya Polis lojmanında büyük yangın: 25 yaralı, ölü sayısı henüz bilinmiyor
Dünya

Polis lojmanında büyük yangın: 25 yaralı, ölü sayısı henüz bilinmiyor

Yeniakit Publisher
2023-10-02 13:10:00 -
Polis lojmanında büyük yangın: 25 yaralı, ölü sayısı henüz bilinmiyor

Mısır'ın İsmailiye kentindeki bir polis yerleşkesinde büyük bir yangın çıktı. Yangında 25 kişi yaralandı. Binada bulunan en az 100 kişi ise hastanelere sevk edildi. Ölü sayısı henüz bilinmiyor.

Mısır'ın İsmailiye kentindeki bir polis yerleşkesinde büyük bir yangın çıktı. Yangında 25 kişi yaralandı. Binada bulunan en az 100 kişi ise hastanelere sevk edildi. Ölü sayısı henüz bilinmiyor. 

Mısır'ın Süveyş Kanalı kenti İsmailiye'deki bir polis tesisinde bugün erken saatlerde çıkan büyük yangında en az 25 kişinin yaralandığı ve itfaiyecilerin birkaç saat sonra yangını kontrol altına aldığı bildirildi. 

Kentteki tüm hastanelerde olağanüstü hal ilan edildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Sosyal medyada yayımlanan videolarda şehrin emniyet müdürlüğünün alevler içinde kaldığı görüldü. Yangının nedeni henüz bilinmiyor. 

Reuter'ın haberine göre; yangın, başlamasından ancak üç saat sonra kontrol altına alındı. 
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