Polis küçük yaramazı böyle yakaladı! Operasyonun adı: Kaçak buzağı
Siirt Baykan'da sahibinin elinden kaçıp dereye yönelen buzağı, polis memurunun müdahalesiyle yakalandı.
Siirt’in Baykan ilçesine bağlı Veysel Karani beldesinde akşam saatlerinde gülümseten bir kovalamaca yaşandı
Mehmet Sani Cengiz’e ait buzağı, kaçarak dereye yöneldi. Olay yerinin yakınında bulunan polis memuru ile sahibi, buzağının peşine düştü. Dere kenarında bir süre devam eden kovalamaca sırasında polis memuru dereye girip buzağıyı yakaladı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Yakalanan buzağı sahibine teslim edilirken, Mehmet Sani Cengiz polis memuruna teşekkür etti.