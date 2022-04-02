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Gündem Polis klima farelerini enseledi
Gündem

Polis klima farelerini enseledi

İstanbul Maslak'ta bulunan bir veteriner kliniğinden klima motoru çalan motosikletli 2 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-04-02 14:51:00 -
Polis klima farelerini enseledi

Polis ekipleri, 23 Mart'ta veteriner kliniğinin klima ekipmanlarının çalınması üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, olayı gerçekleştiren Celal P. ve Süleyman K'yi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde yakaladı.

Şüphelilerin klima motorunu sattıkları hurdacı Kadir K. de gözaltına alındı.

Daha önce de suç kayıtları bulunan Celal P. ve Süleyman K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. Hurdacı Kadir K. ise ifadesi alınarak serbest bırakıldı.

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