  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Alman ismin menajeri açıkladı! Tüpraş Stadı'nı ayağa kaldıracak eldiven yükleniyor... Tren kaçmak üzere artık! Greenwood için teklif netleşti: 40 milyon euro Bu sefer Anadolu'ya değil İstanbul'a: Yılda 12 kez hasat yapıyorlar! Bakan Memişoğlu açıkladı! Sigara illetine yeni düzenleme geliyor Bakan Kurum’dan vizyon projelere dev destek: AK Parti zirvesinde önemli kararlar alındı İstanbul'da otluk alanda yangın! Yerleşim yerlerinin dibinde... Güneş enerjisi ve rüzgarda dev sıçrama: Türkiye'de kapasite 2 katına çıkacak 3 bin dönümden ürün alıyor Ata mesleği meyve ve sebze tohumu üretiyor Maçası yiyen gelsin… İsrailli bakandan Türkiye’ye apaçık tehdit! 'Neden olmasın?' diyerek etki! Tarladan bereket fışkırdı: 350 ton hasat bekliyor
Kadın - Aile
5
Yeniakit Publisher
Yaş aldıkça genç kalmanın sırı ortaya çıktı: Kilo kaybı, Dümdüz bir karına sahip olmak... Bakın neymiş

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yaş aldıkça genç kalmanın sırı ortaya çıktı: Kilo kaybı, Dümdüz bir karına sahip olmak... Bakın neymiş

Yaş aldıkça genç kalmanın sırı ile ilgili City of Hope araştırmacıları, bu hadiselerle ilgili yaşla birlikte karın bölgesinde yağ birikimini artırabilecek yeni bir kök hücre türü tespit etti. Science dergisinde yayımlanan bulgular, yaşa bağlı göbek yağını azaltmaya yönelik yeni yöntemlerin önünü açabilir.

#1
Foto - Yaş aldıkça genç kalmanın sırı ortaya çıktı: Kilo kaybı, Dümdüz bir karına sahip olmak... Bakın neymiş

Haber global ekranlardan sıkça konuşulan kilo kaybı hakkında City of Hope araştırmacıları, City of Hope araştırmacıları, yaşla birlikte karın bölgesinde yağ birikimini artırabilecek yeni bir kök hücre türü tespit etti. Yaş ilerledikçe birçok kişi benzer bir değişim fark ediyor: Vücut ağırlığı büyük ölçüde değişmese bile bel çevresi giderek genişliyor. Karın bölgesindeki bu yağlanma yalnızca estetik bir sorun olarak görülmüyor; göbek yağının yavaşlayan metabolizma, hızlanan yaşlanma, tip 2 diyabet, kalp hastalığı ve diğer kronik sağlık sorunlarıyla bağlantılı olduğu biliniyor.

#2
Foto - Yaş aldıkça genç kalmanın sırı ortaya çıktı: Kilo kaybı, Dümdüz bir karına sahip olmak... Bakın neymiş

Bilim insanları, vücut kompozisyonunun yaşla birlikte değiştiğini uzun süredir biliyor. Ancak yağın özellikle karın çevresinde neden biriktiği tam olarak açıklanamıyordu. City of Hope araştırmacıları, yaşa bağlı göbek yağının arkasındaki önemli biyolojik etkenlerden biri olabilecek yeni bir mekanizma belirledi. Science dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, yaşlanma sürecinde ortaya çıkan yeni bir kök hücre türü, yeni yağ hücrelerinin üretimini artırıyor olabilir.

#3
Foto - Yaş aldıkça genç kalmanın sırı ortaya çıktı: Kilo kaybı, Dümdüz bir karına sahip olmak... Bakın neymiş

Çalışmanın ortak sorumlu yazarlarından, City of Hope Arthur Riggs Diyabet ve Metabolizma Araştırma Enstitüsü Moleküler ve Hücresel Endokrinoloji Bölümü Doçenti Dr. Qiong Wang, yaş ilerledikçe insanların vücut ağırlığı aynı kalsa bile kas kaybedip yağ kazanabildiğini belirtti. Wang, “Yaşlanmanın yeni bir yetişkin kök hücre türünün ortaya çıkmasını tetiklediğini ve özellikle göbek çevresinde yeni yağ hücrelerinin yoğun üretimini artırdığını keşfettik” dedi. Araştırma ekibi, UCLA’dan bilim insanlarıyla birlikte fareler üzerinde bir dizi deney yaptı. Bulgular daha sonra insan hücreleriyle yapılan çalışmalarla da desteklendi. Bilim insanları, çalışmada vücudun temel yağ depolama dokusu olan beyaz yağ dokusunu inceledi. Beyaz yağ dokusu, fazla enerjinin depolanmasından sorumlu ve kilo alımı ile göbek yağının birikiminde önemli rol oynuyor. Daha önce mevcut yağ hücrelerinin yaşla birlikte büyüyebildiği biliniyordu. Ancak araştırmacılar, bel çevresindeki genişlemede yalnızca mevcut yağ hücrelerinin büyümesinin değil, tamamen yeni yağ hücrelerinin oluşmasının da etkili olabileceğini düşündü. Bu ihtimali test etmek için ekip, yağ dokusunda bulunan ve olgun yağ hücrelerine dönüşebilen adiposit öncül hücrelerini inceledi. Araştırmacılar, genç ve yaşlı farelerden alınan adiposit öncül hücrelerini genç farelere nakletti. Sonuçlar dikkat çekici oldu. Yaşlı farelerden alınan hücreler, çok sayıda yeni yağ hücresi üretti. Ters yönde yapılan deneyde ise genç farelerden alınan adiposit öncül hücreleri yaşlı farelere nakledildiğinde çok daha az yeni yağ hücresi oluştu. Bu bulgu, yoğun şekilde yağ üretme kapasitesinin yaşlı adiposit öncül hücrelerinin kendi yapısından kaynaklandığını, hücrelerin nakledildiği hayvanın yaşına bağlı olmadığını gösterdi.Araştırmacılar, moleküler düzeyde neler olduğunu anlamak için tek hücreli RNA dizileme yöntemini kullandı. Bu yöntem, hücrelerdeki gen aktivitesinin tek tek incelenmesini sağlıyor.

#4
Foto - Yaş aldıkça genç kalmanın sırı ortaya çıktı: Kilo kaybı, Dümdüz bir karına sahip olmak... Bakın neymiş

Analiz, adiposit öncül hücrelerinin genç farelerde görece sessiz olduğunu ortaya koydu. Orta yaşlı farelerde ise bu hücrelerin yüksek derecede aktif hale geldiği ve çok sayıda yeni yağ hücresi üretmeye başladığı belirlendi. City of Hope Moleküler ve Hücresel Endokrinoloji Bölümü Başkanı Dr. Adolfo Garcia-Ocana, çoğu yetişkin kök hücresinin büyüme kapasitesinin yaşla birlikte azaldığını, ancak adiposit öncül hücrelerinde bunun tersinin görüldüğünü belirtti. Garcia-Ocana, “Bu, karın bölgemizin yaşla birlikte adiposit öncül hücrelerinin yüksek miktarda yeni yağ hücresi üretmesi nedeniyle genişlediğine dair ilk kanıt” ifadelerini kullandı. Bilim insanları, yaşlanmanın yalnızca adiposit öncül hücrelerini aktive etmekle kalmadığını da tespit etti. Fareler orta yaşa ulaştığında, bazı adiposit öncül hücrelerinin “committed preadipocytes, age-specific” yani CP-As adı verilen yeni bir kök hücre popülasyonuna dönüştüğü belirlendi. Bu hücrelerin özellikle yaşlanma sırasında ortaya çıktığı ve yeni yağ hücreleri üretmede oldukça etkili olduğu görüldü. Araştırmacılara göre bu durum, yaşlı farelerin yaş aldıkça daha fazla yağ kazanmasını açıklamaya yardımcı olabilir.Araştırma ekibi, bu süreci kontrol eden biyolojik sinyalleri de inceledi. Çalışmada, leukemia inhibitory factor receptor yani LIFR olarak bilinen önemli bir sinyal yolu belirlendi. Sinyal yolları, hücrelerin talimat almasını ve davranışlarını koordine etmesini sağlayan iletişim sistemleri olarak biliniyor. Araştırmaya göre LIFR, CP-A hücrelerinin çoğalmasında ve yağ hücrelerine dönüşmesinde önemli rol oynuyor. Wang, genç farelerin yağ üretmek için bu sinyale ihtiyaç duymadığını, ancak yaşlı farelerde LIFR’nin önemli hale geldiğini belirtti. Wang’a göre bulgular, LIFR’nin yaşlı farelerde CP-A hücrelerini tetikleyerek yeni yağ hücreleri oluşturmasında ve göbek yağını artırmasında kritik rol oynadığını gösteriyor. Araştırmacılar, bulguların fareler dışında geçerli olup olmadığını anlamak için farklı yaşlardaki insanlardan alınan doku örneklerini de aynı yöntemle analiz etti. İnsan dokularında, farelerde keşfedilen CP-A hücrelerine çok benzeyen hücreler tespit edildi. Bu hücrelerin orta yaşlı bireylerden alınan dokularda daha fazla bulunduğu görüldü. Ayrıca insanlardaki CP-A benzeri hücrelerin de yeni yağ hücresi üretme kapasitesinin güçlü olduğu belirlendi. Bu bulgu, benzer bir biyolojik sürecin insanlarda da yaşanabileceğine işaret etti. Wang, bulguların yaşa bağlı obeziteyle mücadelede yeni yağ hücresi oluşumunu kontrol etmenin önemini ortaya koyduğunu belirtti. Araştırmacılara göre CP-A hücrelerinin metabolik hastalıklardaki rolünü ve yaşlanma sırasında nasıl ortaya çıktığını anlamak, göbek yağını azaltmaya ve sağlıklı yaşlanmayı desteklemeye yönelik yeni tıbbi çözümlerin geliştirilmesine katkı sağlayabilir. Daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulsa da keşif, bilim insanlarına gelecekteki tedaviler için umut vadeden yeni bir hedef sunuyor. Araştırmacılar bundan sonraki süreçte CP-A hücrelerini hayvan çalışmalarında izlemeyi, bu hücrelerin insanlarda nasıl davrandığını araştırmayı ve onları engellemenin ya da ortadan kaldırmanın yollarını incelemeyi planlıyor. Çalışmanın ilk yazarları, City of Hope araştırmacısı Dr. Guan Wang ve UCLA araştırmacısı Dr. Gaoyan Li oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bursa'da korkutan yangın! Ekipler olay yerinde
Yerel

Bursa'da korkutan yangın! Ekipler olay yerinde

Bursa'da buğday tarlalarında yangın çıktı. Ekipler alevlerin büyümemesi ve yerleşim yerlerine sıçramaması için çalışmalarını sürdürüyor...
Sağlıkta hizmet sürüyor! Kars’a 24 doktor atandı
Sağlık

Sağlıkta hizmet sürüyor! Kars’a 24 doktor atandı

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından duyurulan 129. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü (DHY) kurası kapsamında Kars’a..
Van’da korkutan deprem
Gündem

Van’da korkutan deprem

Van’ın Tuşba ilçesinde saat 17.57’de 3.1 büyüklüğünde deprem oldu.
Akit TV’de Kırmızı Masa’nın konuğu Hayati Develi
Medya

Akit TV’de Kırmızı Masa’nın konuğu Hayati Develi

Akit TV’de her cumartesi yayınlanan ve birbirinden önemli konukları ağırlayan Kırmızı Masa’ya bu hafta Prof. Dr. Hayati Develi konuk oluyor...
2 FETÖ hükümlüsü Yunanistan'a kaçamadan yakalandı
Gündem

2 FETÖ hükümlüsü Yunanistan'a kaçamadan yakalandı

Edirne'de Jandarma, FETÖ'ye üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.B. (53) ile aynı suçtan hakkında 6 yıl ..
Sıcak saatler yaşanıyor! ABD ordusu İran'a saldırdı
Dünya

Sıcak saatler yaşanıyor! ABD ordusu İran'a saldırdı

Amerika Birleşik Devletleri ordusu, İran'a yönelik hava saldırıları düzenlendi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23