Alman ismin menajeri açıkladı! Tüpraş Stadı'nı ayağa kaldıracak eldiven yükleniyor...

Haberde; siyah-beyazlıların, Nübel'e bonuslarla birlikte sezon başına net 5 milyon euroya kadar ulaşan bir maaş teklif ettiği belirtildi. Öte yandan Beşiktaş'ın Bayern Münih'e yaptığı teklifin 5 milyon eurosu garanti, 5 milyon eurosu bonus olmak üzere toplam 10 milyon euro olduğu aktarıldı.