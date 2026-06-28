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Yaş aldıkça genç kalmanın sırı ortaya çıktı: Kilo kaybı, Dümdüz bir karına sahip olmak... Bakın neymiş Alman ismin menajeri açıkladı! Tüpraş Stadı'nı ayağa kaldıracak eldiven yükleniyor... Tren kaçmak üzere artık! Greenwood için teklif netleşti: 40 milyon euro Bu sefer Anadolu'ya değil İstanbul'a: Yılda 12 kez hasat yapıyorlar! Bakan Memişoğlu açıkladı! Sigara illetine yeni düzenleme geliyor Bakan Kurum’dan vizyon projelere dev destek: AK Parti zirvesinde önemli kararlar alındı İstanbul'da otluk alanda yangın! Yerleşim yerlerinin dibinde... Güneş enerjisi ve rüzgarda dev sıçrama: Türkiye'de kapasite 2 katına çıkacak 3 bin dönümden ürün alıyor Ata mesleği meyve ve sebze tohumu üretiyor Maçası yiyen gelsin… İsrailli bakandan Türkiye’ye apaçık tehdit!
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Alman ismin menajeri açıkladı! Tüpraş Stadı'nı ayağa kaldıracak eldiven yükleniyor...

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Alman ismin menajeri açıkladı! Tüpraş Stadı'nı ayağa kaldıracak eldiven yükleniyor...

Beşiktaş yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı.

#1
Foto - Alman ismin menajeri açıkladı! Tüpraş Stadı'nı ayağa kaldıracak eldiven yükleniyor...

Teknik direktörlüğe İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Italiano'yu getiren Beşiktaş'ta, sıcak gelişmeler yaşanıyor. Transfer çalışmalarına hız veren siyah-beyazlılar, gündeminde yer alan Alman kaleci Alexander Nübel için temaslarını sürdürüyor.

#2
Foto - Alman ismin menajeri açıkladı! Tüpraş Stadı'nı ayağa kaldıracak eldiven yükleniyor...

Sky DE'nin haberine göre, Beşiktaş Futbol Direktörü Eduard Graf, dün Alexander Nübel ve oyuncunun menajeri Stefan Backs ile bir görüşme daha gerçekleştirdi. Taraflar arasında henüz anlaşma sağlanamazken Alman kalecinin kararını, en geç pazartesi ya da salı günü vermesi bekleniyor.

#3
Foto - Alman ismin menajeri açıkladı! Tüpraş Stadı'nı ayağa kaldıracak eldiven yükleniyor...

Haberde; siyah-beyazlıların, Nübel'e bonuslarla birlikte sezon başına net 5 milyon euroya kadar ulaşan bir maaş teklif ettiği belirtildi. Öte yandan Beşiktaş'ın Bayern Münih'e yaptığı teklifin 5 milyon eurosu garanti, 5 milyon eurosu bonus olmak üzere toplam 10 milyon euro olduğu aktarıldı.

#4
Foto - Alman ismin menajeri açıkladı! Tüpraş Stadı'nı ayağa kaldıracak eldiven yükleniyor...

Ancak Bayern Münih'in bu teklifi reddettiği ve Alman devinin bonservis için 20 milyon euroya kadar çıkan bir gelir beklentisi içinde olduğu ifade edildi.

#5
Foto - Alman ismin menajeri açıkladı! Tüpraş Stadı'nı ayağa kaldıracak eldiven yükleniyor...

Haberde ayrıca Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl'in, yaklaşık 2-3 hafta önce Nübel'in menajerlik şirketine önemli bir mesaj ilettiği kaydedildi. Eberl'in, Alman kaleciye 20 Temmuz'da başlayacak sezon öncesi kampına katılmaması gerektiğini bildirdiği ve kulübün planının bu tarihten önce oyuncuya yeni bir takım bulmak olduğu aktarıldı.

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