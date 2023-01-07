Polis kendilerine eşyalarını taşıtan hırsızlarla böyle dalga geçti!

ABD'nin Florida eyaletinde filmlere konu olacak bir olay yaşandı. Bir eve giren hırsızlar, çaldıkları eşyaları taşımalarına yardım etmeleri için polisi aradı. Polis ekipleri, gelen çağrıya rağmen kimse konuşmayınca aramanın yapıldığı eve gitti.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, eve girdiklerinde iki şüpheliyle karşılaşan polis ekipleri, şahısları hemen tanıdı. Aynı gün bir dükkanda yaşanan hırsızlık olayında güvenlik kamerasına yakalanan kişinin, evdeki Martin adlı erkek şüpheli olduğu görüldü.

Havalimanına gideceklerini sandılar polis merkezine gittiler

Liz adlı kadın şüpheli, yapılan sorguda evde çaldıkları eşyaların taşınmasına yardım etmeleri için kolluk kuvvetlerini aradığını söyledi. Yetkililer ikilinin New York'a gitmek istediğini ve polisin kendilerini havalimanına bırakmalarını istediğini de söyledi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Polis ekipleri eşyalarını taşımalarına yardım etti ve onları arabayla götürdü. Ancak havalimanına değil, Polk County Hapishanesi'ne. Polk County Hapishanesi zaten New York'tan çok daha iyi."