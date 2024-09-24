Polis katili Yunus Emre Geçti'nin dehşet veren paylaşımları!

Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti'nin elinde silahla çekilmiş çok sayıda video ve fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaştığı ortaya çıktı.

Polis katilinin, sosyal medyada yaptığı paylaşımlar da dikkat çekti. Geçti'nin çocukluğundan bu yana silahlarla iç içe büyüdüğü görüldü. Sık sık silahlı fotoğraf ve video paylaşan Geçti'nin bu silahları nereden, nasıl temin ettiği merak konusu olurken, dikkatler de ailesine çevrildi.

İşte katilin sosyal medyadaki silahlı paylaşımları: