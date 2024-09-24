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Gündem Polis katili Yunus Emre Geçti'nin dehşet veren paylaşımları!
Gündem

Polis katili Yunus Emre Geçti'nin dehşet veren paylaşımları!

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Polis katili Yunus Emre Geçti'nin dehşet veren paylaşımları!

Hayatının baharındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden suç makinesi Yunus Emre Geçti'nin sosyal medyada yayınladığı rezil görüntüler ortaya çıktı.

Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti'nin elinde silahla çekilmiş çok sayıda video ve fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaştığı ortaya çıktı.

Polis katilinin, sosyal medyada yaptığı paylaşımlar da dikkat çekti. Geçti'nin çocukluğundan bu yana silahlarla iç içe büyüdüğü görüldü. Sık sık silahlı fotoğraf ve video paylaşan Geçti'nin bu silahları nereden, nasıl temin ettiği merak konusu olurken, dikkatler de ailesine çevrildi.

İşte katilin sosyal medyadaki silahlı paylaşımları:

Polis katilinin sosyal medya paylaşımları dehşet verici

Polis katilinin sosyal medya paylaşımları dehşet verici

Polis katilinin sosyal medya paylaşımları dehşet verici

Polis katilinin sosyal medya paylaşımları dehşet verici

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